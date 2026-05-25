Polizei Paderborn

POL-PB: Ohne Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmitteln - Polizei stoppt 22-Jährigen nach kurzer Verfolgungsfahrt

Paderborn (ots)

(vh) Deutlich zu schnell, ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss. Die Polizei Paderborn hat Samstagabend (23.05.26) einen 22-jährigen Paderborner nach einer Verfolgungsfahrt im Riemekeviertel gestoppt.

Gegen 21:40 Uhr waren Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf der Bahnhofstraße aus Richtung Westerntor kommend unterwegs. In Höhe des Hauptbahnhofes beabsichtigten die Beamten, den Fahrer eines weißen Mercedes einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dieser missachtete die Anhaltezeichen "Stopp Polizei" und bog mit hoher Geschwindigkeit nach rechts in die Rathenaustraße und anschließend nach links in die Aldegreverstraße ab. Die Aldegreverstraße ist hier ein verkehrsberuhigter Bereich. Der Mercedesfahrer fuhr dann weiter über die Balhornstraße und nachfolgend nach links auf die Riemekestraße stadtauswärts. Hier überholte er zunächst mehrere Autos, musste dann aber aufgrund eines haltenden Linienbusses anhalten, zumal ein zwischenzeitlich zur Unterstützung gerufener Streifenwagen ihm entgegenkam und die Vorbeifahrt an dem Linienbus verhinderte.

Die Polizeibeamten traten nun an den Mercedes heran und forderten den Fahrer auf, auszusteigen und sich auf den Boden zu legen. Anschließend wurde er gefesselt. Noch am Einsatzort gab der 22-Jährige den Polizeibeamten gegenüber an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei und zudem am Morgen Marihuana konsumiert habe.

Der Beschuldigte wurde daraufhin zur Polizeiwache Paderborn gebracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss wurde eingeleitet.

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