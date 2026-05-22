Polizei Paderborn

POL-PB: Abbiegeunfall mit schwerverletztem Kleinkraftradfahrer

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Borchener Straße mit dem Querweg in Paderborn, hat sich in der Nacht zu Freitag, 22. Mai, ein Verkehrsteilnehmer auf einem Kleinkraftrad schwere Verletzungen zugezogen.

Der 56-jährige Fahrer eines VW T-Roc war gegen 00.20 Uhr auf der Borchener Straße stadtauswärts unterwegs. Als er nach links in den Querweg abbog, missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 37-Jährigen auf einem Kleinkraftrad. Es kam zur Kollision, wodurch der Kraftradfahrer auf die Motorhaube des Autos geschleudert wurde und dann zu Boden stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Paderborner Krankenhaus. Der VW und das Kleinkraftrad mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

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