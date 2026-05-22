Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN - Polizei führte Verkehrskontrollen durch - Zahlreiche Verstöße festgestellt

Paderborn/Bad Lippspringe/Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Am Donnerstag (21.05., 06.30 Uhr bis 13.30 Uhr) führten Paderborner Polizeibeamte einen großangelegten Schwerpunkteinsatz zum Thema Fehlverhalten von und gegenüber Radfahrenden und Fahrern von E-Scootern durch. Ein Schwerpunkt der Verkehrsüberwachung lag im Bereich der Paderborner Kernstadt sowie in Bad Lippspringe. Insgesamt wurden 80 Verkehrsverstöße geahndet, davon 41 von Radlern und Scooter-Fahrern.

Die Radfahrenden und E-Scooter-Fahrenden nutzen u.a. den Radweg in falscher Richtung, waren auf Gehwegen unterwegs oder nutzen ihr Smartphone während der Fahrt. Die Autofahrenden hatten den zulässigen Sicherheitsgurt nicht angelegt, überholten Radfahrende trotz Verbots oder waren zu schnell unterwegs.

Auf der Detmolder Straße in Paderborn wurde eine 40-jährige Paderbornerin angehalten, die mit einem nicht versicherten Elektrokleinstfahrzeug unterwegs gewesen war. Gegen sie wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Auf der Detmolder Straße in Bad Lippspringe wurde ein 57-jähriger Mann aus Bad Lippspringe kontrolliert, der mit einem Pedelec unterwegs war, welches über 40 km/h fuhr. Dadurch wird das Pedelec versicherungspflichtig zum S-Pedelec. Gegen den Mann wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Am Detmolder Tor wurde ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert, der entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg fuhr. Bei der Überprüfung des 28-jährigen Mannes stellten die Polizeibeamten fest, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

Ein 50-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde auf der Driburger Straße/Auf der Lieth in Paderborn angehalten und überprüft. Auch er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, eine Blutprobe wurde entnommen. Bei der seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine nicht unerhebliche Anzahl von Betäubungsmittel-Einheiten, dazu Bargeld und mehrere Handys. Da hier der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln bestand, wurden die Drogen, das Bargeld und die Telefone beschlagnahmt. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Unter dem #LEBEN führt die Polizei Paderborn regelmäßig Schwerpunktkontrollen durch. Der Fokus liegt besonders auf der Verhinderung von Verkehrsunfällen mit schweren oder sogar tödlichen Folgen. Mit den Kampagnen "Musste nicht, sollteste aber" setzt sich die Polizei zudem für das Tragen eines Fahrradhelms ein. Die Kampagne "Scoot smart" wendet sich an E-Scooter-Fahrende.

Alle Informationen dazu sind auf der Homepage der Polizei Paderborn zu finden: https://paderborn.polizei.nrw/

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