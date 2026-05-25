POL-PB: 85-jähriger Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer
Paderborn (ots)
(vh) Am Freitagnachmittag, gegen 15:50 Uhr Uhr, war ein 85-jähriger Mann mit seinem Pedelec auf dem Wirtschaftsweg "Musenberg" nördlich von Paderborn-Benhausen unterwegs. In einer Rechtskurve des stark abschüssigen Weges verlor er die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte links in den Graben. Der Senior, der keinen Helm trug, verletzte sich schwer und kam in ein Paderborner Krankenhaus.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222
Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell