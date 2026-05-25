Polizei Paderborn

POL-PB: 85-jähriger Pedelecfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Paderborn (ots)

(vh) Am Freitagnachmittag, gegen 15:50 Uhr Uhr, war ein 85-jähriger Mann mit seinem Pedelec auf dem Wirtschaftsweg "Musenberg" nördlich von Paderborn-Benhausen unterwegs. In einer Rechtskurve des stark abschüssigen Weges verlor er die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte links in den Graben. Der Senior, der keinen Helm trug, verletzte sich schwer und kam in ein Paderborner Krankenhaus.

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