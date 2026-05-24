Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nachbarschaftsstreitigkeiten enden mit Anzeige und im Gewahrsam

Neustadt/Weinstraße - OT Mußbach (ots)

Am 23.05.2026 um 10:30 Uhr geriet ein 29-Jähriger mit seinem 54-jährigen Nachbarn in der Straße An der Eselshaut in 67435 Neustadt/W. zunächst in verbalen Streit. Im Verlauf des Streites schlug der jüngere Mann den 54-Jährigen mit der Faust gegen die Brust. Auch vor Ort konnte der sichtlich aufgebrachte Aggressor durch die Beamten nicht beruhigt werden, weshalb dieser in Gewahrsam genommen werden musste. Nun kommt auf den 39-Jährigen ein Strafverfahren zu.

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