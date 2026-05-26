Polizei Paderborn

POL-PB: SC Paderborn 07 steigt in die erste Fußballbundesliga auf -Polizei Paderborn zieht erste Bilanz zum Relegationsspiel

Paderborn (ots)

(md) Das Relegationsspiel am Pfingstmontag, 25. Mai hat der SC Paderborn 07 gegen den VfL Wolfsburg mit 2:1 gewonnen und steigt damit in die Erste Fußballbundesliga auf. Die Paderborner Polizei zieht eine überwiegend positive Bilanz.

Bereits am frühen Nachmittag war in der Paderborner Innenstadt ein erhöhtes Fanaufkommen zu verzeichnen. Gaststätten, vor allem die, die Public Viewing anboten, waren sehr gut besucht. Gegen 17.00 Uhr setzte sich ein Fanmarsch von rund 4.000 Paderborn-Anhängern vom Kamp aus friedlich in Bewegung zur Home Deluxe-Arena.

Bereits vor Spielbeginn brannten unbekannte, vermummte Personen im Paderborner Fanblock Pyrotechnik ab, auch im weiteren Spielverlauf kam es dort immer wieder zum verbotenen Abbrennen von Pyrotechnik. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Als der SC Paderborn 07 um 23.06 Uhr nach Verlängerung das Spiel für sich entschieden hatte, betraten rund 9.000 Fans kontrolliert den Platz, um die Mannschaft zu feiern. Zwischen Fangruppen des SC Paderborn und des VfL Wolfsburg kam es vereinzelt zu Provokationen. Ein direktes Aufeinandertreffen konnte jedoch verhindert werden. Die Anhänger des VfL Wolfsburg verließen gegen 23.50 Uhr das Stadion und traten die Heimreise an.

In der Innenstadt kam es währenddessen nach Spielende ab 23.15 Uhr zu spontanen Jubelfeiern, insbesondere im Bereich des Westerntors, wo sich rund 400 Personen sammelten. Aufgrund dessen sperrte die Polizei bis etwa 0.53 Uhr die Kreuzung.

Unbekannte zündeten im Bereich der Innenstadt ebenfalls immer wieder Pyrotechnik. Die Polizei nahm entsprechende strafrechtliche Ermittlungen auf. Eine männliche Person wurden aufgrund einer Bedrohung, eine weitere aufgrund von Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte in Gewahrsam genommen.

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