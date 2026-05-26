POL-PB: Frau bei Alleinunfall mit Krankenfahrstuhl leicht verletzt
Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)
(md) Am Freitag, 22. März, gegen 12.30 Uhr stürzte aus bislang ungeklärter Ursache eine 72 Jahre alte Frau in der Nähe des Merschwegs in Paderborn-Schloß Neuhaus am Zusammenfluss von Alme und Lippe mit ihrem Krankenfahrstuhl ins Wasser und verletzte sich leicht.
Nach eigener Aussage wollte die Frau das Gefährt am Zusammenfluss der Flüsse wenden und kam dabei vom Weg ab und rutschte ins Wasser. Ein Zeuge setzte den Notruf ab, die Feuerwehr hatte die Frau bei Eintreffen der Polizei bereits aus dem Wasser geborgen. Sie hatte sich leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.
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