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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Bäckereifiliale eingebrochen - Zeugen gesucht

Floh-Seligenthal (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (04.05.2026) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Bäckereifiliale, die sich in einem Einkaufsmarkt in der Körler Straße in Floh-Seligenthal befindet. Sie entwendeten mit Gewalt einen Tresor mit Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten. Der Tresor wurde später geöffnet nahe einer Brücke des Radweges in Richtung Schmalkalden aufgefunden. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Suhler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0109195/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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