Polizei Paderborn

POL-PB: Heiße Asche in Mülltonne löst Brand aus

Büren-Steinhausen (ots)

(md) Nach ersten Ermittlungen fingen am Samstag, 23. Mai zwischen 20.00 Uhr und 21.30 Uhr die Außenfassade und der Dachunterstand eines Einfamilienhauses am Sonderbach in Büren-Steinhausen aufgrund von fahrlässiger Brandstiftung Feuer. Personen verletzten sich bei dem Brand nicht.

Gegen 21.25 Uhr meldete eine Nachbarin einen Mülltonnenbrand am Grundstück der Straße Sonderbach in Büren-Steinhausen. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr die Flammen bereits gelöscht, die nach ersten Ermittlungen durch heiße Asche in einer Mülltonne, die an der Fassade stand, ausgelöst worden war.

Die 60 Jahre alte Eigentümerin des Gebäudes hatte nach eigenen Angaben gegen 20.00 Uhr Grillasche entsorgt, die den Brand ausgelöst hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro.

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