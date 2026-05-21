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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gefährliches Überholmanöver - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Mittwochnachmittag um 15 Uhr war ein 57-jähriger Autofahrer auf der B37 von Heidelberg kommend in Fahrtrichtung Schlierbach unterwegs. Dabei befuhr er den linken Fahrstreifen. In einem Kurvenbereich auf etwa der Höhe Am Grünen Hag kam ihm ein silberner Kleinwagen auf seiner Fahrbahn entgegen, der gerade dabei war, einen blauen Linienbus zu überholen. Der 57-Jährige konnte noch rechtzeitig auf den rechten Fahrstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem silbernen Auto zu verhindern. Der oder die Unbekannte setzte die Weiterfahrt unbeirrt fort.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung übernommen und bittet Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachten konnten und Hinweise auf das Fahrzeug oder den/die Fahrer/in geben können, sich unter der Tel.: 06221 / 18570 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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