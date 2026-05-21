Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 26-Jähriger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen staatenlosen Mann im Alter von 26 Jahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen.

Am 07.05.2026 soll der Tatverdächtige in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr zusammen mit einem unbekannten männlichen Begleiter auf dem Skulpturenplatz der Mannheimer Kunsthalle in Streit mit einem 31-jährigen Mann geraten sein. Im Verlaufe dieses Streits soll der 26-Jährige mit einem Stock und einer Bierflasche auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben. Die beiden seien dann von einem Zeugen voneinander getrennt worden.

Der 31-Jährige habe daraufhin zunächst zusammen mit dem Zeugen die Örtlichkeit verlassen. Beide seien jedoch gegen 00:50 Uhr am 08.05.2026 zum Skulpturenplatz zurückgekehrt, wo sie erneut auf die beiden Angreifer getroffen seien.

Der 26-jährige Tatverdächtige soll dann mit einem Messer in der Hand auf die beiden Männer zugelaufen sein. Obwohl der Zeuge mehrfach mit seinem Gürtel in Richtung des Tatverdächtigen geschlagen habe, um diesen von einem Angriff auf den 31-Jährigen und sich abzuhalten, soll dieser sich nicht von weiteren Angriffen auf die beiden abbringen lassen haben.

Im Laufe der Auseinandersetzung habe der Tatverdächtige dann mit seinem Messer mindestens vier Mal auf den 31-Jährigen im Bereich des linken Schulterblatts und des Lendenbereichs eingestochen. Der Zeuge habe den schwer Verletzten dann vom Tatverdächtigen wegziehen und hierdurch weitere Angriffe auf diesen verhindern können.

Der Angegriffene erlitt bis zu zehn Zentimeter tiefe Stichverletzungen mit einer Perforation der Lunge und einem hohen Blutverlust und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus notoperiert werden.

Zunächst lagen keine Hinweise auf die Identität des Angreifers vor.

Durch die vom Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim intensiv geführten Ermittlungen konnte schließlich ein dringender Tatverdacht gegen den 26-jährigen Tatverdächtigen erlangt werden. Ein in der Folge vom Amtsgericht Mannheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim erlassener Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen konnte am 19.05.2026 von Beamten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg vollstreckt werden.

Der 26-Jährige wurde nach seiner Festnahme dem Haftrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der den bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde hiernach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.

Staatsanwaltschaft Mannheim

Frau Erste Staatsanwältin Dr. Schweppe

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