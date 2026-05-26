Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei Paderborn zieht positives Fazit zur Aufstiegsfeier des SC Paderborn 07

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(md) Heute fand ab 17.00 Uhr die Aufstiegsfeier des SC Paderborn 07 auf dem Rathausplatz in Paderborn statt. Die Paderborner Polizei verzeichnete bei diesem Einsatz keine nennenswerten Zwischenfälle.

Ab 15.00 Uhr war langsamer Zulauf in Richtung des Rathausplatzes zu verzeichnen, wo sich die Fans ab 17.00 Uhr mit einem Warm-Up auf die Ankunft der Mannschaft, die gegen 18.00 Uhr erwartet wurde, einstimmten. Auch über den Kamp und den Zugang vom Domplatz herrschte Zulauf zur Veranstaltungsfläche.

Gegen 18.00 Uhr kamen die Spieler im Rathaus an. Wahrend sich die Mannschaft ins Goldenen Buch der Stadt eintrug, bereiteten draußen einige vermummte Personen Pyrotechnik vor, zündeten diese aber nicht. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Vermummungsverbot ein.

Gegen 19.00 Uhr begann dann die Feier der Mannschaft mit dem Publikum auf der Bühne. In der Spitze ging die Stadt als Veranstalter der Feier von 13.500 Teilnehmende aus. Aufgrund der hohen Temperaturen waren die eingesetzten Sanitätsteams im Dauereinsatz, temporär unterstützt durch die Polizei, die sicherstellte, dass die hilfebedürftigen Personen in der Menge auch schnell erreicht werden konnten.

Gegen 20.00 Uhr verließen viele Zuschauer den Rathausplatz, so dass der Ordnungsdienst die Sperrstellen nach und wieder öffnen konnte.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell