Polizei Paderborn

POL-PB: Badeunfall am Wasserskisee - 26-jähriger schwebt in Lebensgefahr

Paderborn-Sande (ots)

(md) Nach einem Badeunfall im Wasserski-See in Paderborn-Sande am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr schwebt ein 26 Jahre alter Mann in Lebensgefahr.

Gegen 16.34 Uhr hatten Familienangehörigen den jungen Mann als im See vermisst gemeldet. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr deuteten die Angehörigen auf die Stelle im See, wo der Mann untergegangen war. Zu dem Zeitpunkt suchten bereits zwei junge Frauen sowie ein weiterer DLRG-Schwimmer, der als Badegast vor Ort war, nach dem Mann.

Auch einer der eingesetzten Polizeibeamten und ein Taucher der Feuerwehr schwammen zu der Stelle, um bei der Suche zu unterstützen, als der Mann, der bereits zuvor im Wasser war, eine leblose Person an die Wasseroberfläche zog.

Der Bereich am See wurde durch die Polizei geräumt, Rettungssanitäter und ein Notarzt führten hinter Sichtschutz erfolgreich Reanimationsmaßnahmen durch und brachten den Verunglückten in ein Krankenhaus.

Der türkischstämmige Mann gehört zu einer Großfamilie, die größtenteils aus Bielefeld angereist war. 30 bis 40 Menschen mussten vor Ort entsprechend betreut werden.

Der junge Mann, der nach ersten Erkenntnissen nicht schwimmen konnte, schwebt derzeit in Lebensgefahr.

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