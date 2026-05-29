Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN - Polizei führte Verkehrskontrollen durch

Paderborn (ots)

(CK) - An Donnerstag (28.05.) führten Polizeibeamte im Stadtgebiet von Paderborn eine Verkehrskontrolle durch, deren Schwerpunkt auf dem Thema Alkohol und Drogen lag.

An zwei Standorten wurden Kontrollstellen eingerichtet, an denen der Durchgangsverkehr anlassbezogen angehalten und kontrolliert wurde. Kontrolliert wurde am Frankfurter Weg Straße sowie der Barkhausener Straße.

Von den kontrollierten Fahrzeugführenden standen vier unter dem Einfluss von Cannabis. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt. Es drohen ein Bußgeld in Höhe von 500,- Euro, ein Fahrverbot von einem Monat sowie zwei Punkte.

Ein PKW wurde wegen einer deutlichen Lärmüberschreitung kontrolliert. Aufgrund dessen war die Betriebserlaubnis erloschen, das Fahrzeug wurde für weitere gutachterliche Untersuchungen sichergestellt. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

Zusätzlich ergaben sich Ladungssicherungsverstöße, zahlreiche Kfz-Führer hatten Führerschein und/oder Fahrzeugschein nicht dabei oder verstießen gegen Ausrüstungsvorschriften.

Bei einem LKW-Fahrer ergab sich der Verdacht der Schwarzarbeit, hierzu wurde ein gesonderter Bericht für den Zoll gefertigt. Insgesamt erhoben die Einsatzkräfte zwölf Verwarnungsgelder und fertigten elf Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

#LEBEN bringt die Anstrengungen der Polizei, schwere Verkehrsunfälle zu reduzieren, auf den Punkt. Zugleich soll #LEBEN daran erinnern, worauf es bei der Teilnahme am Straßenverkehr ankommt: Auf sichere Mobilität. Denn Verkehrsunfälle passieren nicht einfach so - sie werden verursacht, weil in den meisten Fällen Regeln missachtet werden. Die Botschaft ist also so einfach wie wirkungsvoll: Wenn wir uns im Straßenverkehr an Regeln halten, schützen wir Leben.

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