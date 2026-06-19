Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Marktkauf-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Rinteln (ots)

(Thi) Die Polizei Rinteln ermittelt wegen einer Sachbeschädigung an einem Pkw und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstag, 18.06.2026, stellte ein 43-jähriger Rintelner seinen Kia in der Zeit von etwa 09:50 Uhr bis 10:20 Uhr auf dem Parkplatz des Marktkauf-Marktes an der Konrad-Adenauer-Straße 33 in Rinteln ab.

Als der Fahrzeughalter zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Lackkratzer, der sich über die gesamte rechte Fahrzeugseite erstreckte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter der Telefonnummer 05751 96460 in Verbindung zu setzen.

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