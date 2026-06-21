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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 20.06.2026

Diepholz (ots)

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Am 20.06.2026 um 14:20 Uhr befuhr die 16-jährige Fahrzeugführerin aus Twistringen mit einem E-Scooter die L344 aus Rödenbeck in Fahrtrichtung Goldenstedt. Hierbei kam sie durch Pflasterhebungen im Fahrradweg ins Schleudern und sie verlor die Kontrolle über den E-Scooter. Es kam zu einem Sturz, bei dem die Fahrzeugführerin schwerverletzt wurde. Sie wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus verbracht.

Wagenfeld - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Am 21.06.2026 gegen 01:30 Uhr befuhr die 48-jährige Pedelec-Fahrerin aus Wagenfeld die Straße Am Reuterhof in Richtung Diepholzer Straße. Hierbei verlor sie das Gleichgewicht. Es kam zu einem Sturz bei dem sie sich schwer verletzte. Die Pedelec-Fahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05441 / 971-0
i.A Menke, POKin

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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