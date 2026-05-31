Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 29.05 - 31.05.2026

Lüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg

Versuchter Einbruch

In Adendorf haben im Verlaufe der letzten Woche Unbekannte versucht in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Sie hebelten mehrfach an der Terassentür und an einem Fenster. Sowohl die Tür als auch das Fenster hielten jedoch stand.

Diebstahl von Kennzeichen

In der Straße Am Schützenplatz wurden zwischen Donnerstag und Samstagmorgen von drei PKW die Kennzeichen entwendet. Ebenso wurde in Kirchgellersen ein Kennzeichen von einem PKW geklaut. Hinweise an die Polizei unter 04131-6072215.

Auseinandersetzung mit Schlagring

Am frühen Samstagabend kam es in der Straße Vor dem Bardowicker Tore zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einem Pärchen. Nachdem einer der Männer die weibliche Person beleidigend ansprach und dem Pärchen bedrohlich nahekam und einen Schlagring in die Hand nahm, schlug der Partner der Frau dem Angreifer mit der Faust ins Gesicht. Die dann eintreffende Polizei beruhigte die Situation. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Schlägerei auf dem Schützenfest in Melbeck

Um kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Sonntag wurde die Polizei zu einer Schlägerei auf das Schützenfest nach Melbeck gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 22-jähriger Barnstedter und ein 20-jähriger aus Lüneburg von einem unbekannten Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Bei dem Mann aus Lüneburg wurde ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt.

Stadt und LK Uelzen

Ohne Pflichtversicherung und betrunken auf E-Scooter unterwegs

Am Freitag, den 29.05.2026, gegen 15:00 Uhr, wurde ein 57-Jähriger aus Uelzen in der Veerßer Straße auf seinem E-Scooter kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den E-Scooter keine gültige Pflichtversicherung besteht. Weiterhin konnte bei dem 57-Jährigen Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Der 57-Jährige musste die Polizisten zur Wache begleiten. Auf der Wache wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der 57-Jährige durfte mit dem E-Scooter nicht weiterfahren. Weiterhin wurde ein Ordnungswidrigkeiten- sowie Strafverfahren gegen den 57-Jährigen eingeleitet.

Betrunken mit Transporter unterwegs

Am Freitag, den 29.05.2026, gegen 18:30 Uhr, wurde ein Transporter im Stadtgebiet Uelzen im Rahmen der Streifenfahrt kontrolliert. Bei dem 54-Jährigen konnte im Rahmen der Kontrolle deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Der 54-Jährige musste die Polizisten für eine Blutentnahme zur Wache begleiten. Im Anschluss an die Blutentnahme wurde der Führerschein des 54-Jährigen beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde dem 54-Jährigen untersagt und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Volltrunken auf E-Scooter unterwegs

Am Samstag, den 30.05.2026, um 02:30 Uhr, wurde in der Ringstraße in Uelzen ein 37-Jähriger E-Scooter Fahrer aufgrund seiner schlechten Fahrweise kontrolliert. Bei dem 37-Järhigen wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Die weitere Fahrt war somit für den 37-Jährigen beendet. Er begleitet die Polizisten für eine Blutentnahme zur Wache. Den 37-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Betrunken im Graben gelandet

Am Samstagmorgen wurde eine Streifenwagenbesatzung zu einem Fahrradfahrer in einem Graben gerufen. Durch Zeugen wurde berichtet, dass der Fahrradfahrer zuvor in einer Tankstelle alkoholische Getränke konsumiert habe und anschließend mit seinem Fahrrad losgefahren sei. Die Fahrt sei dann im Graben geendet. Der 37-Jährige aus Uelzen hatte sich bei dem Sturz in den Graben nicht verletzt. Bei ihm konnte jedoch eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,44 Promille. Bei der Verbringung des 37-Jährigen zur Wache leistete dieser Widerstand. Die anschließende Blutentnahme verlief dann im Weiteren ohne Probleme. Den 37-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Wechselseitige Körperverletzung unter WG-Mitbewohnern

Am Samstagabend kam es in einer Wohngemeinschaft im Stadtgebiet Uelzen zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Nach anfänglichen verbalen Streitigkeiten kam es zu einem handfesten Konflikt zwischen einem 23-Jährigen Mann und einer 24-Jährigen Frau. Beide gaben im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme an, in einer Wohngemeinschaft zu wohnen. Die Frau hatte durch die Auseinandersetzung eine leichte Platzwunde an der Augenbraue erlitten. Der Mann wurde durch die Frau leicht mit einem Messer verletzt. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich in eine Klinik verbracht. Gegen beide Parteien werden Strafverfahren eingeleitet.

Kraftstoffdiebstahl

In der Nacht von Donnerstag (28.05.2026) auf Freitag (29.05.2026) kam es in Wrestedt zu einem Diebstahl von 150 Liter Dieselkraftstoff aus einem Traktor. Die unbekannte Täterschaft begab sich auf das Grundstück der Geschädigten und brach den Tankdeckel des Traktors gewaltsam auf. Es liegen bislang keine Täterhinweise vor. Die Ermittlungen werden durch die Polizeistation Bad Bodenteich übernommen.

LK Lüchow-Dannenberg

Schützenfest Gartow

Während des Schützenfestes ist es am Freitagabend zu drei unterschiedlichen Körperverletzungshandlungen gekommen. Bei einer dieser, als ein alkoholisierter Mann eine Frau zu Boden gestoßen hat, ist ein dortiger Schützenfestbesucher/Polizeibeamter helfend dazwischen gegangen. Hierbei wurde dieser von dem Täter angegriffen. Der Täter konnte durch den Polizeibeamten überwältigt werden. Die alarmierten Polizeikräfte nahmen den Täter anschließend in Gewahrsam. In der Samstagnacht ist es zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Hierbei habe ein alkoholisierter Täter einen anderen Schützenfestbesucher ein Trinkglas auf den Kopf geschlagen. Anschließend wurden weitere Gäste von dem Täter belästigt. Weiter war der Täter gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten aggressiv und wurde in Gewahrsam genommen.

Körperverletzung

In der Samstagnacht ist es in Dannenberg/ Ortsteil Splietau zu einer Körperverletzung gekommen. Nach verbalen Streitigkeiten wurde das Opfer von dem Täter ins Gesicht geschlagen. Hierbei wurde das Opfer leicht verletzt.

Verkehrsunfallflucht

Gegen Freitagmittag ist es in Lüchow, Lange Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekanntes Fahrzeug habe einen geparkten blauen Ford Galaxy beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüchow unter der Tel. 05841-1220 entgegen.

Gefährlicher Eingriff und den Straßenverkehr

Am Samstagmittag, wurde in Wustrow Ortsteil Lensian ein Auto während der Fahrt von einer bisher unbekannten Person mit einem Stein beworfen. Das Beifahrerfenster wurde zerstört. Die Fahrerin wurde nicht verletzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei aus Lüchow unter der Tel. 05841-1220 entgegen.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Samstagnachmittag beabsichtige ein Pkw-Fahrer aus Richtung Bösel kommend, die B 248 in Richtung Teplingen, zu überqueren. Hierbei wurde der, auf dem Radweg befindliche, Fahrradfahrer übersehen. Der Fahrradfahrer bemerkte dies und konnte noch ausweichen. Hierbei stürzte er aber und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Bootsunfall

Am Samstagvormittag wird auf der Elbe, Höhe Neu Darchau bzw. Darchau, durch die Freiwillige Feuerwehr Neuhaus eine Bootsübung durchgeführt. Im Rahmen dieser Bootsübung misslingt ein Wendemanöver, sodass die drei Bootsinsassen/Feuerwehrleute über Board gehen und das Boot führerlos in die Uferböschung fährt. Die drei Personen können durch eingesetzte Feuerwehren gerettet werden. Eine Person erleidet einen leichten Schock.

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