Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Mann randaliert und spuckt Polizeibeamtin an ++ Polizei mahnt vor dubiosen Gartenarbeitern/Handwerkern ++ Ermittlungen nach Unfallflucht ++ Diesel aus Traktor entwendet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Mann randaliert und spuckt Polizeibeamtin an

Ein 38 Jahre alter Mann randalierte am 28.05.2026 gegen 20:00 Uhr auf einem Parkplatz Vor dem Bardowicker Tore und entblößte sich. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach. Er wurde von den Polizeikräften in Gewahrsam genommen. Im Zuge der Maßnahme spuckte er bei der Verbringung in den Streifenwagen eine Polizeibeamtin an. Am Morgen des 29.05.2026, wenige Stunden nachdem er aus dem Gewahrsam entlassen wurde, drohte er Polizeibeamten Vor dem Neuen Tore. Auch hier spuckte und trat er in Richtung einer Polizeibeamtin. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Er wurde erneut in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad

Ein 70 Jahre alter Mann befuhr am 28.05.2026 gegen 07:50 Uhr die Scharnhorststraße in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Straße. Er bog mit seinem Opel Corsa nach links in die Blücherstraße ab und stieß mit einer 12-Jährigen auf einem Fahrrad zusammen. Diese befuhr die Scharnhorststraße in Fahrtrichtung Soltauer Straße und wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Adendorf - Ermittlungen wegen Betrugsverdacht - Polizei mahnt vor dubiosen Gartenarbeitern/Handwerkern

Die Polizei ermittelt aufgrund zwei Betrugsverdachtstaten in Adendorf. Dabei soll ein Mann Gartenarbeiten bei zwei Nachbargrundstücken angeboten und durchgeführt haben. Nach einer Vorauszahlung von jeweils wenigen tausend Euro wurden die abgesprochenen Arbeiten nur teilweise durchgeführt. Am Folgetag sollten die Arbeiten fertig gestellt werden. Der Mann erschien an den folgenden Taten bei beiden Grundstücken nicht mehr. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang vor dubiosen Gartenarbeitern und Handwerkern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Hintergrund:

Es kommt die Zeit des Frühjahrsputzes und der Gartenarbeit. Da trifft es gut, freundliche Herren und Damen sprechen einen an am Gartenzaun, ob man nicht für ein vermeintliches kleines Geld den Garten mal eben auf Vordermann bringen dann. Das Angebot klingt verlockend, nur für ein paar tausend Euro wird alles fertiggemacht. Auf einem Notizzettel steht etwas von Gartenarbeiten und dass man Geld erhalten habe für den Auftrag. Keine Firmenanschrift, keine Bankverbindung, keine Verantwortlichkeiten, macht nix, muss ja schnell gehen! Ruck zuck wird der Pritschenwagen, das Kennzeichen stammt nicht aus der Region und ein Firmenlog fehlt auch, entladen und es geht überfallartig ans Werk an allen Ecken/Rundungen des Gartens. Doch plötzlich werden die Arbeiten beendet, weil angeblich Material fehlen würde, was noch geholt werden müsste. Alles wird eingeladen, auch die eigenen Gartengeräte des Auftraggebers und die Truppe kommt nicht wieder.

In den letzten Tagen meldeten sich mehrere Grundstücksbesitzer aus der Region bei der Polizei, da bei ihnen entsprechende reisende Handwerker unaufgefordert erschienen waren.

Hinter auf den ersten Blick möglichen Schnäppchen verbergen sich oftmals Kostenfallen, so dass die Polizei rät, sensibel entsprechende Firmen und Angebote genau zu prüfen und mit möglichen Angeboten von Handwerksfirmen aus der Region mit gutem "Leumund" zu vergleichen.

Ganz besonders häufig haben es Betrüger an der Haustür auf Senioren abgesehen, die sich in ihren vier Wänden vermeintlich sicher fühlen. Ziel dieser unliebsamen Besucher ist es, in die Wohnung gebeten zu werden; denn dort sind in aller Regel weder Zeugen noch andere Personen zu erwarten, die die eigenen Pläne durchkreuzen könnten. Einem Betrüger sind seine finsteren Absichten in den seltensten Fällen anzusehen. Die Täter treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Mal geben sie sich als seriös gekleideter Geschäftsmann, mal werden sie als Handwerker in Arbeitskleidung, als Hilfsbedürftiger oder sogar als angebliche Amtsperson vorstellig. Um ans Ziel zu gelangen, überraschen die Täter immer wieder durch außerordentlichen Ideenreichtum. Der durch sie verursachte finanzielle Schaden ist oft nicht wieder auszugleichen. Achtung Eigenheimbesitzer - Lehnen Sie jegliche Angebote von Wanderarbeitern ab, die Ihnen spontane Bauarbeiten auf Ihrem Grundstück (insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten) anbieten. Tatsächlich sofort angefangene Arbeiten dienen nur als Täuschung und werden oftmals nicht beendet bzw. unsachgemäß ausgeführt. Zahlen Sie niemals Geld im Voraus!

Parallel rät die Polizei:

- Machen Sie keine Haustür/Gartenpfortengeschäfte - Auch bei den Angeboten auf "Hoch-Glanz-Flyern" von angeblichen regionalen Firmen lohnt es sich die angebliche örtliche Firmenanschrift mal im Internet "zu googeln". Oftmals gibt es die in der xy-Straße angegebene Firma gar nicht ... und angebliche regionale Telefonnummer (wie 04131, 0581 oder 05841) werden auf Telefonnummern außerhalb von Niedersachsen weitergeleitet - Lassen Sie sich ein genaues schriftliches Angebot gebeten - Holen Sie sich Vergleichsangebote - Leisten Sie niemals Vorkasse vor Ort oder legen Geld für Materialien aus - Notieren Sie sich die Personalien des Anbieters und des mitgeführten Kraftfahrtzeuges

Bei Auftreten entsprechender "dubioser reisender Handwerker" wenden Sie sich gerne an die Polizei - Notfall unter 110.

Lüneburg - Kleinkrafträder gestohlen

Im Verlaufe des 28.05.2026 wurden im Lüneburger Stadtgebiet zwei Kleinkrafträder entwendet. Eines der beiden Fahrzeuge war in einem Parkhaus in der Uelzener Straße abgestellt. Der andere Roller wurde aus der Ilmenaustraße gestohlen und konnte im Nachhinein mit Hilfe eines Ortungssystems wieder aufgefunden werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Diebe flüchten - Brille entwendet

Ein Mann und eine Frau betraten am Mittag des 28.05.2026 gemeinschaftlich ein Optikergeschäft in der Lange Straße. Dort entwendeten sie eine Korrekturbrille, verließen das Geschäft und flüchteten. Nach ersten Ermittlungen stehen zwei polizeibekannte Personen im Verdacht. Die entwendete Brille hat einen Wert von unter 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Dannenberg - Ermittlungen nach Unfallflucht

Am 27.05.2026 gegen 16:40 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 191, kurz hinter dem Ortsausgang Prisser in Fahrtrichtung Uelzen ein Verkehrsunfall. Dabei überholte nach ersten Erkenntnissen ein PKW-Audi einen vor ihm fahrenden LKW. Ein entgegenkommender VW Polo musste in einen Graben ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der überholende Audi setzte seine Fahrt fort. Anschließend hielt ein PKW bei der verunfallten Frau an und gab Hinweise zu dem flüchtigen Audi. Von der Zeugin liegen der Polizei keine Personalien vor. Daher bittet die Polizei Dannenberg die Zeugin sich zu melden. Die Ermittlungen zu der Unfallflucht dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Dannenberg/Lüchow - Diebstähle von Geldbörsen

Erneut ist es am 28.05.2026 im Landkreis Lüchow-Dannenberg zu Diebstählen von Geldbörsen innerhalb von Supermärkten gekommen. Die Polizei mahnt erneut in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Eine Tat ereignete sich gegen 12:20 Uhr in der Schützenstraße in Dannenberg. Nicht mal eine Stunde später kam es zu einer weiteren Tat in der Dannenberger Straße in Lüchow. Die derzeit unbekannten Täterinnen oder Täter begehen die Diebstähle größtenteils bei älteren Personen. Ein Zusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Streit um Fahrrad in Unterkunft

In einer Unterkunft in Bad Bodenteich stritten sich am 27.05.2026 gegen 19:00 Uhr ein 27-Jähriger und ein 12 Jahre altes Kind um ein Fahrrad. In Zuge des Streites schlug der 27-Jährige mit der flachen Hand zu. Der Sicherheitsdienst konnte eingreifen und den Sachverhalt aufnehmen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rosche - Brand von Waldboden nahe der Bundesstraße 493

Nahe der Bundesstraße 493 zwischen Rosche und Rätzlingen brannte am Abend des 28.05.2026 Waldboden. Brandbetroffen war eine Fläche von rund 60-100 Quadratmetern. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Himbergen - Radfahrende kollidieren frontal

Zwei Radfahrende kollidierten am 28.05.2026 gegen 10:30 Uhr auf dem Radweg der Landesstraße 253 zwischen Almstorf und Himbergen frontal. Der Radfahrer und die Radfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Zweitgenannte wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Wrestedt - Diesel aus Traktor entwendet

Rund 150 Liter Diesel-Kraftstoff entwendeten Unbekannte in der Nacht zum 29.05.2026 aus einem Traktor. Dieser war auf einer Baustelle an einer Brücke in der Groß Bollenser Straße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Bad Bevensen - Hinweise zu LKW gesucht

Am 29.05.2026 gegen 08:00 Uhr befuhr ein LKW die Landesstraße 254 in Richtung Bad Bevensen. Dabei bremste er aus bislang ungeklärter Ursache stark ab. Ein hinter dem LKW fahrender Seat Ibiza fuhr auf. Der LKW setzte seine Fahrt fort. Die Fahrerin des Seat erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell