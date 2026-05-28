Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ermittlungsmaßnahmen gegen Betäubungsmittelkriminalität im Innenstadtbereich ++ Polizei durchsucht mit mehreren dutzend Kräften fünf Wohnungen in Lüneburg ++ Diverse Beweismittel beschlagnahmt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Am frühen Morgen des 28.05.2026 setzte die Polizei vier Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Lüneburg im Stadtgebiet um. Diese wurden zuvor von der Staatsanwaltschaft Lüneburg beantragt. Hintergrund sind umfangreiche Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes der Lüneburger Polizei im Fachbereich Betäubungsmittelkriminalität. Durch detaillierte Auswertungen vorheriger Ermittlungsverfahren und Hinweise gerieten vier Wohnungen in Lüneburg in den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler. Bei diesen bestand der Verdacht, dass dort Betäubungsmittel gelagert und in entsprechenden Mengen an einzelne "Dealer" ausgehändigt worden sind. Diese sollen die Betäubungsmittel insbesondere im Lüneburger Innenstadtbereich verkauft haben. In den frühen Morgenstunden begaben sich Kräfte der Verfügungseinheiten aus Lüneburg, Celle und dem Heidekreis zu den genannten Objekten und sicherten den Zugang für die Kräfte aus dem Zentralen Kriminaldienst. Zwei eingesetzte Rauschgiftspührhunde unterstützten die Maßnahmen vor Ort. Die Polizei beschlagnahmte in den Objekten diverses Verpackungsmaterial, Handelsutensilien sowie rund ein dutzend Handys. In einer der Wohnungen wurde Kokain sowie eine Bargeldsumme in Höhe von 1600 Euro bei einem polizeibekannten 31 Jahre alten Mann festgestellt. Eine Durchsuchung seiner Wohnung wurde im Anschluss an die ersten Maßnahmen durchgeführt. Alle angetroffenen Personen wurden nach den strafprozessualen Maßnahmen entlassen. Die Auswertung der Datenträger und Spuren sowie die weitere Ermittlungsarbeit dauert an. Insgesamt waren mehrere dutzend Polizeikräfte in die Maßnahmen eingebunden.

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