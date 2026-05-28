Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
POL-LG: ++ Brand eines Einfamilienhauses ++ Feuerwehr im Löscheinsatz ++ Bewohner durch Rauchgase verletzt und im Klinikum ++ Hoher Sachschaden ++
Lüneburg (ots)
Deutsch Evern
Anwohnende meldeten am 28.05.2026 gegen 06:00 Uhr den Brand eines freistehenden Einfamilienhauses im Nachtigallenweg. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte stand das Holzhaus nahezu in Vollbrand. Zudem gab es eine starke Rauchentwicklung. Der Bewohner des Hauses verletzte sich, als er Gegenstände aus seinem Wohnhaus retten wollte, durch die Einatmung von Rauchgasen. Er wurde vorsorglich in ein Klinikum verbracht. Die Feuerwehr leitete umfangreiche Löschmaßnahmen ein und konnte eine Brandausweitung verhindern. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei rund 250.000 Euro. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Vormittag an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.
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