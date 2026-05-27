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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Pfingstwochenende festgestellt

Hameln / Bad Pyrmont (ots)

Bereits am Freitag sowie im Verlauf des Pfingstwochenendes stellte die Polizei in Bad Pyrmont und Hameln mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss fest und leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Am Freitag (22.05.2026) gegen 14:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte in Bad Pyrmont einen 50 Jahre alten Mann aus dem Rhein-Erft-Kreis, der mit einem Pkw am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen hatte, obwohl er infolge des Konsums alkoholischer Getränke absolut fahruntüchtig war. Vor Ort behauptete der Mann einen sogenannten Nachtrunk. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Sein Führerschein wurde zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt.

Am Sonntag (24.05.2026) gegen 00:33 Uhr kontrollierte die Polizei in Bad Pyrmont eine 37 Jahre alte Frau aus Bad Pyrmont. Sie führte einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie alkoholbedingt absolut fahruntüchtig war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Auch hier wurde eine Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Am Sonntag gegen 10:39 Uhr kontrollierten Polizeikräfte in Hameln einen 48 Jahre alten Mann aus Emmerthal, der mit seinem Pkw unter dem Einfluss alkoholischer Getränke unterwegs war. Der Mann räumte den Konsum von Alkohol vor Fahrtantritt ein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,32 Promille. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Darüber hinaus stellten Einsatzkräfte am Sonntag gegen 12:10 Uhr in Bad Pyrmont einen 33 Jahre alten Mann fest, der mit einem nicht versicherten E-Scooter am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamine. Der Mann räumte die Einnahme von Medikamenten ein. Im Rahmen standardisierter Tests konnten körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Alkohol, Drogen und bestimmte Medikamente die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen können. Bereits geringe Mengen können zu schwerwiegenden Folgen im Straßenverkehr führen.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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