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Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B241 zwischen Lauenförde und Schönhagen

Holzminden (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 241 zwischen Lauenförde und Schönhagen ist am Montagnachmittag (25.05.2026) ein 28 Jahre alter Motorradfahrer tödlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 28-Jährige aus Bad Salzuflen gegen 15:42 Uhr mit seiner BMW die B241 aus Richtung Schönhagen kommend in Fahrtrichtung Lauenförde. In einer Rechtskurve geriet der Motorradfahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Lkw, der von einem 57 Jahre alten Mann geführt wurde. Der Fahrer des Lkw versuchte noch, auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Der Motorradfahrer erlitt durch die Kollision schwerste Verletzungen. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 28-Jährige noch an der Unfallstelle.

Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

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