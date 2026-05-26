Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss: Fahrer flüchtet nach Baumunfall - Hubschrauber im Einsatz

Hameln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall im Bereich des Waldwegs zwischen dem Klütturm und dem Stadtgebiet Hameln hat sich der mutmaßliche Fahrzeugführer zunächst vom Unfallort entfernt. Der Mann konnte erst am Folgemorgen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei am Montagmorgen (25.05.2026) gegen 02:47 Uhr einen verunfallten Pkw auf dem Waldweg zwischen Klütturm und Stadtgebiet. Aus dem Fahrzeug seien drei augenscheinlich alkoholisierte Personen ausgestiegen, die anschließend beabsichtigten, sich vom Unfallort zu entfernen.

Mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen wurden umgehend zur Unfallstelle entsandt. Auf der Anfahrt konnten zwei der drei Fahrzeuginsassen angetroffen werden. Beide standen deutlich unter Alkoholeinfluss und machten widersprüchliche Angaben zum Unfallgeschehen.

Nach weiteren Befragungen der meldenden Personen konnten die beiden angetroffenen Männer als Fahrzeugführer ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen ergaben stattdessen, dass es sich bei dem flüchtigen mutmaßlichen Fahrer um den 38 Jahre alten Fahrzeughalter handelt. Dem Mann war die Fahrerlaubnis bereits zuvor infolge einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden.

Da aufgrund der Gesamtumstände eine Verletzung oder hilflose Lage des flüchtigen Fahrzeugführers nicht ausgeschlossen werden konnte, leitete die Polizei umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen wurde auch der Polizeihubschrauber "Phönix" eingesetzt. Die Suche im Nahbereich sowie auf angrenzenden Wiesen und Feldern verlief jedoch ohne Erfolg.

Erst circa 7 Stunden nach dem Unfall konnte der 38-Jährige schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er räumte die Fahrt mit dem Pkw ein. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen.

Der verunfallte Pkw war frontal mit einem Straßenbaum kollidiert und erlitt wirtschaftlichen Totalschaden. Auch der Baum wurde beschädigt.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

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