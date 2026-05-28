Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kind bei Verkehrsunfall verletzt ++ Diebstahl während Einkaufs ++ Alkoholisierter PKW-Fahrer fährt auf Mofa auf ++ An Snackautomaten "gerüttelt" - Polizei stellt Spielzeugpistole sicher ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Frau mit Stock verletzt - Polizei sucht Hinweise

Eine Frau wurde am 28.05.2026 gegen 06:10 Uhr im Lüner Weg von einem jungen Mann angesprochen. Dieser schlug ihr mit einem Stock gegen den Arm. Zeitgleich stand eine weitere männliche Person mit einem Moped in der Nähe. Die Frau konnte flüchten. Diebesgut wurde nicht erlangt. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der derzeit unbekannte Mann wird auf Anfang 20 Jahre alt geschätzt. Er hatte eine schlanke Figur und braune Haare. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu den beiden männlichen Personen sowie dem Moped. Die Ermittlungen auch in Bezug auf zwei ähnlich gelagerte Fälle in der jüngeren Vergangenheit dauern an (siehe Pressemitteilung vom 27.05.2026). Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - An Snackautomaten "gerüttelt" - Polizei stellt Spielzeugpistole sicher

Ein Mann rüttelte am 28.05.2026 gegen 01:30 Uhr an einem Snackautomaten bei einem Kiosk in der Glockenstraße und versuchte dadurch an den Inhalt zu gelangen. Als der Inhaber des Kiosks den Mann ansprach flüchtete dieser. Er wurde im Rahmen der Fahndung der Polizei angetroffen und durchsucht. Dabei wurde eine Spielzeugpistole aufgefunden und sichergestellt. Da er mehrfach falsche Personalien angab wurde ein weiteres Verfahren eingeleitet.

Wittorf - Trunkenheit im Verkehr - PKW-Fahrer pustet über 2 Promille

Ein 45 Jahre alter Mann wurde am 27.05.2026 in der Straße Hohensand am Steuer eines PKW kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht der Beeinflussung durch Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,81 Promille. Der Mann war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Reppenstedt - Unfall bei Überholmanöver

Zwei PKW kollidierten am 27.05.2026 auf der Landesstraße 216 als sie beide von Kirchgellersen in Fahrtrichtung Lüneburg fuhren. Als der vorausfahrende BMW zum Überholmanöver ansetzte, befand sich der zuvor hinter ihm fahrende VW Polo aufgrund seines Überholmanövers bereits auf gleicher Höhe. Es kam zur Kollision, in Folge welcher der 34 Jahre alte Fahrer des BMW nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrerin des VW blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwas unter 30.000 Euro.

Lüneburg - Motorrad entwendet - Aufgefunden und wieder ausgehändigt

Ein Motorrad der Marke Honda wurde in der Nacht zum 27.05.2026 von einem Grundstück in der Maria-Terwiel-Straße entwendet. Eine Frau konnte das Fahrzeug in der Nähe auf einem Feldweg auffinden. Es wurde anschließend an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Melbeck - Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein 12 Jahre altes Kind wurde bei einem Verkehrsunfall am 27.05.2026 gegen 15:25 Uhr verletzt. Eine 41 Jahre alte Fahrerin eines PKW kollidierte bei einem Abbiegevorgang mit dem Kind auf einem Fahrrad. Der 12-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug der Verursacherin sowie dem Fahrrad entstand Sachschaden.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Diebstahl während Einkaufs

Während des Einkaufes in einem Supermarkt in der Schützenstraße wurde einer Seniorin am 27.05.2026 zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr ein Portemonnaie sowie eine Digitalkamera entwendet. Beides befand sich zum Tatzeitpunkt in ihrer Handtasche. Der Wert des Diebesgutes liegt bei über 100 Euro. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Einbruch über Terassentür schlägt fehl

An einer Terassentür einer Wohnung in der Straße Alter Wiesenweg scheiterten derzeit Unbekannte mit einem Einbruchsversuch. Hebelmarken an der Terassentür wurden am 27.05.2026 festgestellt. Der Tatzeitraum beginnt bereits am 22.05.2026. Der Sachschaden an der Tür liegt bei rund 250 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Schwienau - Hoher Sachschaden und leicht verletzte Frau bei Verkehrsunfall

Am 27.05.2026 gegen 10:20 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 233 an der Kreuzung mit der Kreisstraße 12 ein Verkehrsunfall. Eine 19 Jahre alte Fahranfängerin missachtete dabei mit einem VW Beetle die Vorfahrt eines der Landesstraße von Wittenwater kommend in Fahrtrichtung Groß Süstedt fahrenden VW Polo. Durch die Kollision wurde die 28 Jahre alte Polo-Fahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro.

Bad Bodenteich - Alkoholisierter PKW-Fahrer fährt auf Mofa auf

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher fuhr am 27.05.2026 mit einem Mofa die Landesstraße 265 aus Bad Bodenteich kommend in Richtung Kattien entlang. Gegen 15:45 Uhr beabsichtigte er in Richtung Bomke abzubiegen. Dafür musste er verkehrsbedingt warten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Ein hinter ihm fahrender 65 Jahre alter Mann bemerkte dies offensichtlich nicht und fuhr auf den Jugendlichen und sein Mofa auf. Bei dem 65-Jährigen konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen

Bienenbüttel - Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ein 60 Jahre alter Mann befuhr am 27.05.2026 gegen 18:50 Uhr die Bardenhagener Straße, Landesstraße 233, in Fahrtrichtung Badenhagen mit einem Motorrad. Dabei überholte er einen PKW, rutschte anschließend in einem Kurvenbereich weg und kollidierte mit einer Leitplanke. Der 60-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert.

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