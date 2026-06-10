Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall auf der Wittbräucker Straße - Fünf Verletzte bei Unfall mit drei Fahrzeugen

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Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am Dienstagabend um 19:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Wittbräucker Straße alarmiert. Auf Höhe des Wittbräucker Waldwegs / Weg am Eckenkamp waren aus bislang ungeklärter Ursache drei Pkw in einen Verkehrsunfall verwickelt. Die Einsatzstelle erstreckte sich über eine außergewöhnliche Länge von rund 300 Metern - vom Bereich Weg am Eckenkamp bis zum Parkplatz an der B 54.

Bereits vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte hatte ein zufällig vorbeikommender freiwilliger Feuerwehrangehöriger, der zugleich als Notarzt tätig ist, die Unfallstelle erkundet und erste medizinische Maßnahmen eingeleitet. Er übergab dem Einsatzleiter ein wichtiges Lagebild, wodurch die weiteren Maßnahmen gezielt eingeleitet werden konnten. Die ersten Kräfte trafen bereits nach 5 Minuten an der Einsatzstelle ein.

Insgesamt waren fünf Personen verletzt. Aufgrund der Ausdehnung der Einsatzstelle wurde diese in drei Einsatzabschnitte gegliedert. Zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge übernahmen jeweils die Sicherung und Betreuung der beteiligten Fahrzeuge sowie das Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe. Auch der Brandschutz wurde jeweils sichergestellt. Glücklicherweise war keine Person in den Fahrzeugen eingeklemmt, sodass keine technische Rettung erforderlich wurde. Ein weiteres Fahrzeug kümmerte sich um die Sicherung der Einsatzstelle. Eine Drohne der Feuerwehr wurde auch zur Erkundung nach weiteren möglichen hilflosen Personen eingesetzt. Die unmittelbare Umgebung der Einsatzstelle wurde abgesucht.

Parallel richtete die Feuerwehr einen Einsatzabschnitt "Medizinische Rettung" ein, der bis zum Eintreffen des Organisatorischen Leiters Rettungsdienst des EN-Kreises durch eine ausgebildete Führungskraft der Feuerwehr geführt wurde. Auch die effektive Raumordnung der Rettungsmittel wurde in "Schrägparkposition" vorgenommen. An einem nahegelegenen Parkplatz wurde eine zentrale Patientenablage eingerichtet, an der die Sichtung, Erstversorgung und Koordination der Verletzten sowie die Fahrzeugaufstellung des Rettungsdienstes erfolgte. Auch der Leitende Notarzt des Ennepe-Ruhr-Kreises war vor Ort. Die Sichtung war schnell abgeschlossen und die Erstversorgung der Patienten war sichergestellt. Somit musste nicht auf das Stichwort "Massenanfall von verletzten Personen (MANV)" erhöht werden.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurden die fünf leicht verletzten Personen im Alter zwischen 21 und 66 Jahren zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser nach Witten transportiert. Durch den Unfall entstand zudem erheblicher Sachschaden. Ein Verteilerkasten eines Telekommunikationsunternehmens sowie eine Mauer wurden u.a. schwer beschädigt. Aus einem der Unfallfahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls sogar zwei Räder herausgerissen, die auf dem Parkplatz sowie neben der Fahrbahn aufgefunden wurden.

Für die Feuerwehr Herdecke wurde Gesamtalarm ausgelöst. Insgesamt waren zwei Löschzüge im Einsatz. Der Einsatz konnte nach rund zwei Stunden beendet werden. Insgesamt waren vier Rettungswagen aus Herdecke, Wetter und Witten, ein Notarzt aus Herdecke, der leitende Notarzt sowie der organisatorische Leiter Rettungsdienst inklusive Führungsassistent vor Ort. Für die Betreuung der anwesenden Medienvertreter war der stellv. Pressesprecher aktiv vor Ort.

Gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung wurde auch die Feuerwehr Wetter (Ruhr) - Löschzug Alt Wetter zur Unterstützung alarmiert. Die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte verlief vorbildlich und professionell. Im weiteren Einsatzverlauf stellten Kräfte der Feuerwehr Wetter gemeinsam mit einem Fahrzeug der Feuerwehr Herdecke den Grundschutz für das Herdecker Stadtgebiet sicher.

"Angesichts des erheblichen Schadensbildes und der weitläufigen Unfallstelle kann man von großem Glück sprechen, dass alle Beteiligten lediglich leichte Verletzungen erlitten haben", so der Einsatzleiter abschließend.

Die Einsatzstelle wurde abschließend der Polizei übergeben. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden auch aufgrund der Intensität nach der Unfallaufnahme der Polizei durch ein Spezialunternehmen beseitigt.

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