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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Neubruchhausen, Schuppenbrand - Syke, Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Diepholz (ots)

Neubruchhausen, Schuppenbrand

Am 22.06.2026, gegen 11:30 Uhr geriet ein leerer Schuppen in der Nienburger Straße in Neubruchhausen aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wurde auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Syke, Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Ein 28-jähriger Autofahrer befuhr am 22.06.2026, gegen 17:40 Uhr die Bremer Straße in Syke in Richtung Melchiorshausen und beabsichtigte, auf eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden, 48-jährigen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 1.500 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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