Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (21.04.), gegen 7.45 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem silbernen Audi A3 die Petersberger Straße in Richtung der Straße "Pfad". Im Kreuzungsbereich Petersberger Straße / Kolberger Straße kam es zum Zusammenstoß mit einer Opel-Fahrerin aus Bad Hersfeld. Der Unbekannte flüchtete mit seinem Audi von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.800 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621-932-0 oder online unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Verkehrsunfallflucht - Geschädigter gesucht

Alsfeld. Am Mittwoch (22.04.), in der Zeit von etwa 10 Uhr bis 10.30 Uhr beschädigte ein 71-Jähriger VW-Fahrer mit seinem blauen Golf auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Alicestraße, beim Ausfahren aus der Parklücke einen dort parkenden weißen Kleinwagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll das Auto im Bereich der hinteren Stoßstange einen Schaden aufweisen. Anschließend verließ der 71-Jährige die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Aufmerksame Zeugen, die den Unfallhergang beobachteten, verständigten die Polizei, weshalb der Verursacher durch Beamte der Polizeistation Alsfeld ermittelt werden konnte. Da sich der beschädigte Pkw zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr an der Unfallstelle befand, liegen derzeit keine weiteren Informationen zu dem Fahrzeug vor. Der wird der Besitzer wird daher ebenso wie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, gebeten, sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

(Polizeistation Alsfeld)

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