Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Am Montagabend (20.04.), gegen 17.30 Uhr, kam es in der Mainstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung, einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie einer Bedrohung zum Nachteil einer 40-jährigen Frau.

Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen befand sich die 40-jährige, türkische Staatsangehörige auf dem Nachhauseweg, als sie von ihrem 35-jährigen Ex-Mann, ebenfalls türkischer Staatsangehöriger, mit dessen PKW angefahren wurde, wodurch sie zu Fall kam. Während die Frau am Boden lag, schlug der Mann mehrfach auf sie ein und bedrohte sie.

Mehrere Zeugen bemerkten den Vorfall und verständigten die Polizei. Die 40-jährige Fuldaerin wurde mit diversen Frakturen und Hautabschürfungen zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht - Lebensgefahr besteht aktuell nicht.

Der Täter, ein 35-jähriger Mann, flüchtete zunächst mit dem Fahrzeug vom Tatort, parkte im Nahbereich und ist seitdem auf der Flucht. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind aktuell noch unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe und Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Mannes. Sachdienliche Informationen können unter der Telefonnummer 0661-105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.

Die Staatsanwaltschaft Fulda sowie das Polizeipräsidium Osthessen haben nun die Ermittlungen gegen den 35-Jährigen aufgenommen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Andreas Hellmich,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecher, Tel. 0661 / 924-2703

Steffen Heil,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

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