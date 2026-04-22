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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach körperlichem Übergriff

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. Am Samstag (18.04.) gegen 21.15 Uhr, wurde die Polizei zu einem Feldweg im Bereich des Steinwegs, zwischen Maar und Lauterbach, alarmiert.

Vor Ort traf die eingesetzte Streife auf eine verletzte Frau. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es im Vorfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer männlichen Person.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, führten nicht zum Auffinden des Mannes.

Die genauen Hintergründe und Umstände sind bisher unklar und Teil der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Gießen und der Kriminalpolizei Fulda.

Zeuginnen und Zeugen, die in dieser Zeit im Bereich des Weges zwischen Maar und Lauterbach verdächtige Beobachtungen oder sonstige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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