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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Grabschmuck entwendet - Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Fulda (ots)

Grabschmuck entwendet

Hünfeld. In der Nacht von Montag (20.04.) auf Dienstag (21.04.) entwendeten Unbekannte jeweils eine Madonnafigur von zwei Grabmälern auf dem Friedhof im Ortsteil Molzbach. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Fulda. Am Dienstagmorgen (21.04.) mussten mehrere Fahrzeugbesitzer feststellen, dass ihre Fahrzeuge aufgebrochen wurden. Betroffen waren ein schwarzer Ford Ranger welcher in der Straße "Rote Hohle" abgestellt war, ein weißer Daimler Sprinter der in der Niesiger Straße stand und ein weißer Renault Master welcher in der Karlsbader Straße abgestellt war. Die Unbekannten öffneten die Fahrzeuge gewaltsam und entwendeten darin gelagertes Werkzeug. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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