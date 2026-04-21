Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Fußgängerin angefahren - Zeugen gesucht

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag, (16.04.) erlitt eine 59-jährige Fußgängerin aus Schlitz leichte Verletzungen. Sie wollte gegen 16:15 Uhr in Fulda die Schlossstraße an der "grün" zeigenden Fußgängerampel überqueren. Hierbei wurde sie aus bisher ungeklärter Ursache von einem dunklen Fahrzeug an beiden Beinen erfasst, welches die Rabanusstraße in Richtung Stadtschloss befuhr und nach rechts in die Schlossstraße einbiegen wollte. Der Unfallverursacher hielt kurz an und setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

(Polizeistation Fulda)

HEF

Unfall zwischen Auto und E-Scooter

Bebra. Am Montag (20.04.), gegen 13 Uhr, stand ein 74-jähriger Audi-Kombi-Fahrer aus Ronshausen am rechten Fahrbahnrand in der Friedrichstraße. Ein 27-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Bebra befuhr die Straße "Am Anger" in Richtung Friedrichstraße und wollte nach links in diese abbiegen. Hierzu hielt der 27-Jährige verkehrsbedingt an. Der Audi-Fahrer wollte sein Fahrzeug wenden, fuhr dafür aus der Friedrichstraße rückwärts in die Straße "Am Anger" und übersah dabei aus bisher ungeklärter Ursache den wartenden E-Scooter-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der Fahrer des E-Scooters leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 150 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

Verkehrsunfallsunfallflucht - Hinweise erbeten

Bad Hersfeld. Am Montag (20.04.), in der Zeit von 05.30 bis 16.30 Uhr, parkte ein Skoda-Fahrer aus Kirchheim ordnungsgemäß auf dem Parplatz an der Hünfelder Straße. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug nach derzeitigen Erkenntnissen beim Ein- oder Ausparken im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Der Sachschaden beträgt 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621 - 932-0 oder online unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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