Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Verletzten, B27, Höhe Hauneck

Fulda (ots)

Hauneck. Am Dienstag (21.04.), gg. 15.15 Uhr, befuhr ein 59-jähriger, aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stammender, Fahrzeugführer mit seinem Kleintransporter die B 27 aus Fulda kommend in Richtung Bad Hersfeld. Eine 44-jährige, aus dem Landkreis Fulda stammende, Fahrerin eines PKW befuhr die B 27 in entgegengesetzte Fahrtrichtung. In Höhe der Ortslage Hauneck-Unterhaun geriet, nach derzeitigem Ermittlungsstand, aus bislang ungeklärter Ursache der Kleintransporter in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW. Der Fahrzeugführer des Kleintransporters wurde leicht, die Fahrerin des PKW schwer verletzt. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Der 17-jährige Beifahrer im PKW wurde augenscheinlich nicht verletzt, jedoch ebenfalls vorsorglich medizinisch untersucht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 35.000,- Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Maßnahmen musste die B 27 für etwa eine Stunde voll, und bis zur endgültigen Freigabe der Fahrbahn gg. 17.15 Uhr, einseitig gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Vor Ort waren, neben mehreren Funkstreifenbesatzungen der Polizeistation Bad Hersfeld, ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, drei Rettungswagen sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bad Hersfeld-Kernstadt und Bad Hersfeld-Petersberg eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-932-0 in Verbindung zu setzen.

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