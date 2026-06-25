Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr, Werkzeugdiebstahl - Lembruch, Diebstahl von Gartenmöbeln, Geräten und weiteren Gegenständen

Diepholz (ots)

Stuhr, Werkzeugdiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 23.06.2026, 16:15 Uhr bis 24.06.2026, 05:40 Uhr einen Baucontainer auf und entwendete diverses Werkzeug. Der Baucontainer stand auf einer Baustelle in der Georg-Lohmann-Straße in Stuhr. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421 80660 entgegen.

Lembruch, mutmaßlicher Diebstahl von Gartenmöbeln, Geräten und weiteren Gegenständen

Eine unbekannte Person begab sich in der Zeit vom 19.06.2026, 12:00 Uhr bis 23.06.2026, 10:00 Uhr auf ein Grundstück in Lembruch, Große Straße, und entwendete mutmaßlich Gartenmöbel von der Terrasse. Zudem soll der Unbekannte weitere Sitzmöbel, einen Rasenmäher, ein Damenrad und mehrere Gartengeräte aus einem Gartenhaus widerrechtlich mitgenommen haben. Da derzeit auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich bei der Mitnahme der Gegenstände um ein Missverständnis handelt, wird insbesondere der Abholer gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei Lemförde unter der Tel.-Nr. 05443 203440 entgegen.

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