Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 30 Personen in Streit geraten - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr sollen auf dem Murnauplatz im Quadrat I 3 etwa 30 Personen miteinander in Streit geraten sein. Auch Glasflaschen sollen hierbei geflogen sein.

Ein Zeuge beobachtete die Auseinandersetzung und verständigte die Polizei. Als die Personen jedoch den anfahrenden Streifenwagen erblickten, flüchtete ein Großteil. Die vor Ort noch Anwesenden waren gegenüber den Einsatzkräften extrem unkooperativ, weshalb die Hintergründe des Streits noch nicht ermittelt werden konnten. Auch konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ob es zu strafbaren Handlungen kam. Daher sucht das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/12580 zu melden.

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