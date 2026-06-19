Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis/K4104: Unfall zwischen Motorrad und Pkw; Rettungshubschrauber im Einsatz; PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 08:55 Uhr kam es auf der K4104/K4105 zu einem schweren Unfall, bei dem eine 16-jährige Motorradfahrerin verletzt wurde.

Ersten Unfallermittlungen zufolge befuhr ein 86-jähriger VW-Fahrer die K4105 von Schwanheim kommend in Richtung Schönbrunn. Als dieser im Weiteren nach links nach Haag abbiegen wollte, übersah er die Motorradfahrerin, die auf der K4105 in Richtung Schwanheim unterwegs war, woraufhin es zur Kollision kam. Bei dem Unfall wurde die Motorradfahrerin schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde die K4104 zwischen Haag und dem Abzweig nach Schwanheim gesperrt. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

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