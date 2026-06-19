POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis/K4104: Unfall zwischen Motorrad und Pkw; Rettungshubschrauber im Einsatz; PM Nr. 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei aufgrund eines Unfalls auf der K4104 im Einsatz. Nähere Informationen zum Unfallhergang und möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor. Ein Rettungshubschrauber befindet sich ebenfalls im Einsatz.
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