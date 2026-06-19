POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis/K4104: Unfall zwischen Motorrad und Pkw; Rettungshubschrauber im Einsatz; PM Nr. 1

Heidelberg (ots) - Nach aktuellem Ermittlungsstand war eine 19-Jährige am Mittwoch um kurz vor 16 Uhr zu Fuß auf der Kirchstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Ohne erkennbaren Grund schlug ihr auf dem Gehweg ein fremder Mann ins Gesicht. Nach der Attacke lief der Angreifer in Richtung Vangerowstraße weiter. Durch den Schlag zog sich die junge Frau eine leichte ...

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