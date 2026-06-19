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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis/K4104: Unfall zwischen Motorrad und Pkw; Rettungshubschrauber im Einsatz; PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei aufgrund eines Unfalls auf der K4104 im Einsatz. Nähere Informationen zum Unfallhergang und möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor. Ein Rettungshubschrauber befindet sich ebenfalls im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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