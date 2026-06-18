Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter greift junge Frau an - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Nach aktuellem Ermittlungsstand war eine 19-Jährige am Mittwoch um kurz vor 16 Uhr zu Fuß auf der Kirchstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Ohne erkennbaren Grund schlug ihr auf dem Gehweg ein fremder Mann ins Gesicht. Nach der Attacke lief der Angreifer in Richtung Vangerowstraße weiter. Durch den Schlag zog sich die junge Frau eine leichte Verletzung zu, die ambulant behandelt werden konnte. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen ungefähr 170 cm großen, dunkelhäutigen Mann von kräftiger Statur handeln. Er trug ein dunkles T-Shirt und eine helle kurze Hose. Gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

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