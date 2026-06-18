Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mann mit Schusswaffe unterwegs

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen meldeten mehrere Passanten gegen 05:40 Uhr einen Mann, welcher mit einer Schusswaffe am Berliner Platz hantierte. Während der Anfahrt der Streifen des Polizeireviers Weinheim gingen weiteren Hinweise ein, wonach der Mann die Waffe auf dem Gelände einer Tankstelle mehrfach in die Hand genommen und anschließend in seinen hinteren Hosenbund gesteckt hatte.

Die Streifen lokalisierten den gesuchten Mann im Kreuzungsbereich Mannheimer Straße / Cavaillonstraße und kontrollierten ihn. Der 28-Jährige kam der Aufforderung, sich auf den Boden zu legen, zunächst nicht nach. Als er in seinen hinteren Hosenbund griff, richteten die Polizeibeamten ihre Dienstwaffen auf ihn und drohten den Schusswaffengebrauch an. Daraufhin erkannte der Mann den Ernst der Lage, legte sich mit ausgestreckten Armen auf den Boden und ließ sich widerstandslos vorläufig festnehmen.

Die Beamten entwaffneten den Mann und stellten die Pistole sicher. Bei genauer Prüfung stellte sich die Waffe als sogenannte Anscheinswaffe heraus, also eine täuschend echt wirkende Spielzeugwaffe, die nur bei einer näheren Betrachtung von einer funktionierenden Schusswaffe unterscheidbar ist. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit über 1,2 Promille erheblich alkoholisiert war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung überstellt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahren des Führens von Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit hin.

- Sobald ein Spielzeug mit einer echten Waffe verwechselt werden kann, ist das Führen in der Öffentlichkeit verboten. Gemäß § 42a des Waffengesetzes kann ein Verstoß ein hohes Bußgeld nach sich ziehen.

- Die täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffen können andere Menschen verunsichern und zu Polizeieinsätzen führen. Bei Notrufen muss die Polizei zunächst von einer tatsächlichen Gefahrenlage ausgehen. Das kann dazu führen, dass die Polizei die Dienstwaffen einsetzen muss, um sich und Dritte zu schützen.

- Wenn jemand eine solche Spielzeugwaffe mit sich führt und damit mutwillig einen Polizeieinsatz auslöst, muss er oder sie mit strafrechtlichen Konsequenzen und einer Übernahme entstandener Kosten rechnen.

- Zudem ist das Mitführen von Waffen aller Art bei öffentlichen Veranstaltungen wie beispielsweise Straßenfesten verboten.

Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie hier:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/grossveranstaltungen/

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