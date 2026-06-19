Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 12-jährigem Mädchen

Mannheim (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 12-Jährigen aus Mannheim (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6295648) wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte mittlerweile wohlbehalten angetroffen werden.

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