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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr - Verkehrsunfall zwischen Mofa und Pkw; Mofa-Fahrer ohne Fahrerlaubnis, ohne Versicherung und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Diepholz (ots)

Ein 41-jähriger Fahrer eines Mofas stieß am gestrigen Donnerstag, gegen 18:00 Uhr in der Einfahrt eines Discounters in der Stuhrer Landstraße in Stuhr mit einer entgegenkommenden, 59-jährigen Autofahrerin zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei allerdings fest, dass das Mofa nicht haftpflichtversichert ist und falsche Kennzeichen angebracht waren. Zudem war der Mofa-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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