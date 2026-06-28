Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 28.06.2026

Diepholz (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl in der Oberschule in Bassum

Eine bislang unbekannte Täterschaft hat versucht in einer Zeit vom 26.06.2026, 15:00 Uhr, bis 27.06.2026, 08:30 Uhr, sich gewaltsam Zugang in die Schule zu verschaffen. Dies gelingt nicht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Syker Polizei unter der Telefonnummer 04242-9690 entgegen.

Trunkenheit im Verkehr in Syke

Am Samstagabend hat die Polizei einen 64-jährigen Mann aus Bremen aus dem Verkehr gezogen, der durch seine Fahrweise sowie überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,23 Promille. Es wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell