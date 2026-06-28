PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 28.06.2026

Diepholz (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl in der Oberschule in Bassum

Eine bislang unbekannte Täterschaft hat versucht in einer Zeit vom 26.06.2026, 15:00 Uhr, bis 27.06.2026, 08:30 Uhr, sich gewaltsam Zugang in die Schule zu verschaffen. Dies gelingt nicht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Syker Polizei unter der Telefonnummer 04242-9690 entgegen.

Trunkenheit im Verkehr in Syke

Am Samstagabend hat die Polizei einen 64-jährigen Mann aus Bremen aus dem Verkehr gezogen, der durch seine Fahrweise sowie überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,23 Promille. Es wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren