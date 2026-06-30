Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz - Autofahrer kollidiert mit Baum und verletzt sich schwer; Baustellencontainer aufgebrochen und Diesel gestohlen

Diepholz (ots)

Diepholz - Autofahrer kollidiert mit Baum und verletzt sich schwer

Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Flöthestraße in Richtung Mollerstraße und kam mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab. Kurz darauf überfuhr er eine Verkehrsinsel, geriet anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 53-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Diepholz - Baustellencontainer aufgebrochen und Diesel gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum vom 25.06.2026, 16:00 Uhr bis 29.06.2026, 06:30 Uhr gewaltsam Zugang in einen Baustellencontainer am Heeder Triftweg. Aus dem Container wurde ein Akku-Winkelschleifer sowie ein Stemmbohrer entwendet. Darüber hinaus brach der Täter einen mobilen Dieseltank auf und entwendete rund 700 Liter Kraftstoff. Eine nicht unerhebliche Menge Diesel gelangte vermutlich beim Umfüllen in den Boden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Tel.-Nr. 05441 9710 zu melden.

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