PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz - Autofahrer kollidiert mit Baum und verletzt sich schwer; Baustellencontainer aufgebrochen und Diesel gestohlen

Diepholz (ots)

Diepholz - Autofahrer kollidiert mit Baum und verletzt sich schwer

Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Flöthestraße in Richtung Mollerstraße und kam mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab. Kurz darauf überfuhr er eine Verkehrsinsel, geriet anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 53-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Diepholz - Baustellencontainer aufgebrochen und Diesel gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum vom 25.06.2026, 16:00 Uhr bis 29.06.2026, 06:30 Uhr gewaltsam Zugang in einen Baustellencontainer am Heeder Triftweg. Aus dem Container wurde ein Akku-Winkelschleifer sowie ein Stemmbohrer entwendet. Darüber hinaus brach der Täter einen mobilen Dieseltank auf und entwendete rund 700 Liter Kraftstoff. Eine nicht unerhebliche Menge Diesel gelangte vermutlich beim Umfüllen in den Boden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Tel.-Nr. 05441 9710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren