Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Wagenfeld - Vier Personen durch Reizstoff leicht verletzt

Diepholz (ots)

In einer Diskothek in der Varreler Straße in Wagenfeld wurde in der Nacht zu Mittwoch, 01.07.2026, gegen 00:15 Uhr im Kassenbereich Reizstoff eines Tierabwehrsprays freigesetzt. Drei Jugendliche und eine heranwachsende Person erlitten dadurch Augen- und Hautreizungen sowie Atembeschwerden. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Eine der vier Personen wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem Verursacher soll es sich nach ersten Erkenntnissen um einen 18-Jährigen handeln, der im Kassenbereich tätig war. Ob er den Reizstoff absichtlich oder versehentlich freigesetzt hat, ist bislang nicht bekannt und wird derzeit geprüft. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tataufklärung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell