Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Schwerer Unfall auf der Moosalbtalstraße - Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Moosalbtalstraße kam ein 33-jähriger Autofahrer offenbar alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Mann gegen 14:05 Uhr mit seinem Smart auf der Moosalbtalstraße (Kreisstraße 3554) in Fahrtrichtung Fischweier. Kurz nach der Abzweigung nach Völkersbach kam er in einer langgezogenen Rechtskurve wohl alleinbeteiligt über die Gegenfahrspur nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In der Folge drehte sich das Fahrzeug, rutschte die Böschung hinab und kam an einem weiteren Baum zum Liegen. Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall und wählten den Notruf. Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten mit nach derzeitigem Sachstand lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.

Das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Flurschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Moosalbtalstraße war während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zwischen den Abzweigen nach Schöllbronn und Völkersbach bis etwa 17:00 Uhr gesperrt.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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