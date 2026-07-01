Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Einbruchschutz in der Urlaubszeit - Die Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen

Diepholz (ots)

Mit Beginn der Sommerferien steigt für viele die Vorfreude auf den Urlaub. Gleichzeitig nutzen Einbrecher die urlaubsbedingte Abwesenheit von Hausbewohnern gezielt aus. Die Polizei gibt deshalb einfache, aber wirkungsvolle Tipps, wie sich das Risiko eines Einbruchs deutlich reduzieren lässt.

Damit Ihr Zuhause während der Urlaubszeit gut geschützt ist, empfiehlt die Polizei folgende Maßnahmen:

- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung einen bewohnten Eindruck macht. Zeitschaltuhren für Licht, automatisch gesteuerte Rollläden oder Smarthome-Systeme können dabei unterstützen. Bitten Sie außerdem Nachbarn oder Freunde, regelmäßig den Briefkasten zu leeren, die Rollläden zu bewegen oder gelegentlich ein Fahrzeug auf der Auffahrt abzustellen. - Schließen und verriegeln Sie Fenster und Türen konsequent. Bereits gekippte Fenster bieten Einbrechern eine einfache Gelegenheit. Verriegeln Sie die Haustür immer zweimal und verzichten Sie auf vermeintlich sichere Schlüsselverstecke wie Blumentöpfe oder Fußmatten. - Seien Sie aufmerksam, wenn Ihnen unbekannte Personen oder verdächtige Fahrzeuge in der Nachbarschaft auffallen. Ein guter Austausch mit den Nachbarn - auch über geplante Urlaubsabwesenheiten - trägt zusätzlich zur Sicherheit bei.

Wer im Wohngebiet verdächtige Beobachtungen macht, sollte nicht zögern und sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Jeder Hinweis kann helfen, Straftaten zu verhindern oder Täter zu ermitteln.

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