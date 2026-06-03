Polizei Mettmann

POL-ME: Duo wollte Snackautomaten aufbrechen: Festnahme! - 2606014

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Langenfeld (ots)

In Langenfeld hat die Polizei in der Nacht auf Mittwoch (3. Juni 2026) zwei Männer auf frischer Tat festgenommen, die zuvor versucht hatten, einen Snackautomaten aufzubrechen. Zudem waren die beiden auf mutmaßlich entwendeten Fahrrädern unterwegs.

Folgendes war geschehen:

Gegen 2 Uhr nachts wurde ein an der Hauptstraße wohnendes Ehepaar durch lautes Poltern aus dem Schlaf gerissen. Als die Frau aus ihrem Fenster schaute, sah sie zwei Männer, die in verdächtiger Art und Weise über ein Baugerüst auf das Vordach an der dortigen Marktpassage kletterten. Anschließend kamen die Männer wieder herunter und gingen in den Automatenkiosk in der Passage, wo einer von ihnen mit einer Metallstange an einem dort aufgestellten Snackautomaten hebelte.

Das Ehepaar reagierte genau richtig und alarmierte die Polizei, die schnell vor Ort war. Die Einsatzkräfte konnten die beiden Männer noch am Objekt antreffen und vorläufig festnehmen.

Bei den beiden Männern handelt es sich um einen 44 Jahre alten Deutschen aus Köln sowie um einen 27 Jahre alten in Langenfeld gemeldeten Syrer. Sie waren auf Damenfahrrädern unterwegs, für die sie keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten. Zudem standen sie augenscheinlich unter erheblichem Alkohol- beziehungsweise Drogeneinfluss.

Die Konsequenzen:

Beide wurden vorübergehend festgenommen und zur Wache gebracht, wo ihnen zur weiteren Beweisführung entsprechende Blutproben entnommen wurden. Die beiden Fahrräder wurden sichergestellt. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren gegen die beiden Männer ein.

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