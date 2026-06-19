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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Person mit Schussverletzung aufgefunden - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Wie der Polizei erst nachträglich bekannt wurde, wurde am Donnerstag, 19.06.2026, gegen 04.50 Uhr eine männliche Person in eine Klinik eingeliefert, die eine Schussverletzung im Oberschenkel aufwies.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich dabei vermutlich um eine Verletzung durch ein Kleinkaliberprojektil.

Der Mann stand zum Zeitpunkt des Geschehens offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel und kann sich nur eingeschränkt erinnern.

Nach aktuellem Ermittlungsstand könnte sich die Verletzung im Zeitraum zwischen 04:00 Uhr und 04:45 Uhr im Bereich zwischen Rennweg und Hauptfriedhof in Freiburg ereignet haben.

Ob die Schussverletzung durch eine fremde Person verursacht wurde oder es sich um ein Selbstverschulden handelt, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Der Mann befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung.

Die Kriminalpolizei Freiburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter Tel. 0761-882-2880 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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