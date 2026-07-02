Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen - Polizei nimmt Einbrecher fest

Diepholz (ots)

Die Polizei hat gestern Morgen zwei 33 und 38 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen. Den Männern wird vorgeworfen, am 01.07.2026, gegen 7:00 Uhr in ein Wohnhaus in Sulingen, Vor dem Büchenberg, eingebrochen zu sein.

Nach ersten Erkenntnissen brachen die beiden Tatverdächtigen gewaltsam in das Haus ein. Der Hausbewohner entdeckte die beiden Männer bei seiner Rückkehr. Als die mutmaßlichen Einbrecher ihn ebenfalls wahrnahmen, drängten sie ihn nach draußen und richteten eine Heckenschere auf ihn. Kurz darauf warf einer der Täter das Gartengerät in Richtung des Hausbewohners und verletzte ihn dadurch leicht. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend vom Tatort.

Die Täter konnten im Rahmen der Fahndung von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Männer wurde Diebesgut aufgefunden und beschlagnahmt. Einer der beiden Tatverdächtigen war alkoholisiert und stand zudem unter Drogeneinfluss. Der andere führte eine geringe Menge an Drogen mit. Diese wurden ebenfalls beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden tatverdächtigen Männer entlassen, da keine ausreichenden Haftgründe vorlagen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Einbruchs, räuberischen Diebstahls und Bedrohung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatablauf oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen unter der Telefonnummer 04271 9490 in Verbindung zu setzen.

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