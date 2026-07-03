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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz - 69-Jähriger soll Bahnpersonal rassistisch beleidigt und Hitlergruß gezeigt haben; Stuhr - Einbruchdiebstahl in Firma

Diepholz (ots)

Diepholz - 69-Jähriger soll Bahnpersonal rassistisch beleidigt und Hitlergruß gezeigt haben

Am 02.07.2026, gegen 18:30 Uhr soll ein 69-jähriger Mann einen 60-jährigen Zugbegleiter in einem Regionalexpress, der von Osnabrück in Richtung Bremen fuhr, rassistisch beleidigt haben. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige den Hitlergruß gezeigt und rechtsextreme Parolen skandiert haben. Die Polizei begleitete den Tatverdächtigen in Diepholz aus dem Zug. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Zudem sprach die Deutsche Bahn dem 69-Jährigen ein einjähriges Hausverbot aus.

Stuhr - Einbruchdiebstahl in Firma

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 01.07.2026, 16:00 Uhr bis 02.07.2026, 07:00 Uhr in ein Firmengebäude an der Delmenhorster Straße ein und entwendete unter anderem ein Motorrad, ein Schweißgerät sowie einen Kompressor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421 80660 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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