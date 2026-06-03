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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Kreuzung Schulstraße/Scheffelstraße (03.06.2026)

Bad Dürrheim (ots)

Aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Mittwochmorgen auf der Kreuzung Schulstraße/Scheffelstraße zu einem Unfall gekommen. Ein 75-jähriger Renaultfahrer bog von der Schulstraße nach links auf die Scheffelstraße ab und kollidierte dabei mit einem von rechts kommenden Skoda eines 29-Jährigen, der nach links abbog. Durch den Zusammenstoß erlitt der junge Mann vermutlich nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. An beiden Autos entstand Blechschaden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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