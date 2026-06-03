POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Kreuzung Schulstraße/Scheffelstraße (03.06.2026)
Bad Dürrheim (ots)
Aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Mittwochmorgen auf der Kreuzung Schulstraße/Scheffelstraße zu einem Unfall gekommen. Ein 75-jähriger Renaultfahrer bog von der Schulstraße nach links auf die Scheffelstraße ab und kollidierte dabei mit einem von rechts kommenden Skoda eines 29-Jährigen, der nach links abbog. Durch den Zusammenstoß erlitt der junge Mann vermutlich nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. An beiden Autos entstand Blechschaden.
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